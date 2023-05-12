Концепт-кар 4EVER Trophy вперше буде презентовано 22 травня на відкритті чемпіонату Франції з тенісу Roland-Garros.

Минулого року на Паризькому автосалоні був представлений шоу-кар Renault 4EVER Trophy. Натхненний оригінальним Renault 4, він стане прообразом для майбутнього компактного електричного SUV в В-Сегменті.

За стилем шоу-кар Renault 4EVER Trophy повертається до культового Ile-de-France Blue, який дебютував на 4L в 1962 році.

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Щоб підкреслити його ретро-історію, 4EVER Trophy з’явиться у відтінку, натхненням для якого став колір запуску для 4L ще в 1962 році: Ile-de-France Blue. Його вишуканий та натхненний технологією дизайн доповнюється люмінесцентним жовтим акцентам на ремінцях на даху, щиті, ударних пружинах та емблемах коліс.

Блискучий натяк на знакові тенісні м'ячі Roland-Garros підкреслює авантюрний дух шоу-кару і ключові риси оригінальної моделі.

4EVER Trophy дебютує зі своїм новим кольором кузова 22 травня 2023 року на відкритті стартових кваліфікаційних раундів Відкритого чемпіонату Франції в Парижі.