Моделі Renault Sandero, Logan та Stepway більше не продаються в українській дилерській мережі.

У 2023 році автомобілі Renault Sandero, Logan та Stepway зникли з автосалонів та прайсів дилерської мережі Renault в Україні. Це були найбільш доступні автомобілі в лінійці французького бренду, які в країнах Європи продавались під брендом Dacia.

Найдешевшим автомобілем в українській лінійці Renault виявився кросовер Duster, який також продається в ЄС як Dacia Duster. Станом на 21 вересня він коштував від 672 600 грн (612 600 грн за програмою Рено Бонус в кредит).

Також цікаво Renault тестує новий Duster

Редакція Авто24 поцікавилась у Renault в Україні перспективами модельного ряду бренду. Як відомо, в нашій країні під брендом Renault продавалися автомобілі з модельного ряду як цієї марки, так і дочірньої Dacia, але під єдиним брендом Renault. Але нещодавно в політиці компанії сталися зміни.

“Група Renault прагне мінімізувати кількість однакових моделей під брендами Renault і Dacia, і зробити модельний ряд кожного бренду унікальним, – пояснюють у Renault для Авто24. – Життєвий цикл моделей Logan, Sandero, Stepway під брендом Renault, які продавалися в Україні, закінчився у 2022 році. В грудні 2020 року вийшли нові Logan, Sandero, Stepway під брендом Dacia. В Україні вони не продаються. Натомість під брендом Renault випускатимуться нові моделі з іншими назвами, і одну з них ми збираємося запустити в Україні вже наступному році”.

Авто24 стало відомо, яку саме бюджетну модель зможуть придбати наступного року українські споживачі. Йдеться про Renault Taliant, який наразі виробляється та продається на ринку Туреччини. Ця модель – наступник попереднього покоління Logan, але він відрізняється від поточної моделі Dacia Logan.

Renault Taliant