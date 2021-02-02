Новинка з'явилась на ринку Великобританії зі стартовим цінником 7995 фунтів стерлінгів – це 9065 євро або 307 000 гривень.

Dacia розкрила специфікації та ціни для третього покоління Sandero та Sandero Stepway у Великобританії.

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Groupe Renault приготувала чудові речі для своєї румунської дочірньої компанії Dacia, і мова не лише про концепт Bigster чи нову бізнес-стратегію, за якою російська Lada буде об’єднана з Dacia в один підрозділ. Натомість, мається на увазі абсолютний бестселер марки, який цього року змінив покоління, щоб знову посісти перші місця в рейтингах продажів.

Після прем’єри новинок Dacia, у листопаді були оголошені ціни на Sandero та Sandero Stepway у Франції, тепер же стартували продажі у Британії, де хетчбек оцінили у 7 995 фунтів стерлінгів, що робить його “найдоступнішим новим автомобілем у країні”.

Новий Sandero представлений на британському ринку у трьох виконаннях: Access, Essential та Comfort, лінійка моторів включає SCe 65, TCe 90 та TCe 100 Bi-Fuel, для якого вперше доступна коробка передач CVT.

Ціни на Stepway у Британії починаються з 10 995 фунтів стерлінгів – 12 466 євро або 422 590 гривень. Високий хетчбек пропонується у трьох комплектаціях: Essential, Comfort та Prestige, а вибір моторів включає TCe 90 (ручна або автоматична трансмісія) і двопаливний TCe 100 Bi-Fuel.

Фото: оголошено ціни на Sandero та Sandero Stepway для Великобританії / Dacia