Новинка появилась на рынке Великобритании со стартовым ценником 7995 фунтов стерлингов – это 9065 евро или 307 000 гривен.

Dacia раскрыла спецификации и цены для третьего поколения Sandero и Sandero Stepway в Великобритании.

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Groupe Renault приготовила замечательные вещи для своей румынской дочерней компании Dacia, и речь не только о концепте Bigster или новой бизнес-стратегии, по которой российская Lada будет объединена с Dacia в одно подразделение. Вместо этого, имеется в виду абсолютный бестселлер марки, который в этом году сменил поколение, чтобы вновь занять первые места в рейтингах продаж.

После премьеры новинок Dacia, в ноябре были объявлены цены на Sandero и Sandero Stepway во Франции, теперь же стартовали продажи в Британии, где хэтчбек оценили в 7 995 фунтов стерлингов, что делает его “самым доступным новым автомобилем в стране”.

Новый Sandero представлен на британском рынке в трех исполнениях: Access, Essential и Comfort, линейка моторов включает SCe 65, TCe 90 и TCe 100 Bi-Fuel, для которого впервые доступна коробка передач CVT.

Цены на Stepway в Британии начинаются с 10 995 фунтов стерлингов – 12 466 евро или 422 590 гривен. Высокий хэтчбек предлагается в трех комплектациях: Essential, Comfort и Prestige, а выбор моторов включает TCe 90 (ручная или автоматическая трансмиссия) и двухтопливный TCe 100 Bi-Fuel.

Фото: объявлены цены на Sandero и Sandero Stepway для Великобритании / Dacia