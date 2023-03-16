Кросовер Renault Duster нового покоління сфотографували під час випробувань.

Знімки закамуфльованого прототипу, який проходить випробування на індійських дорогах, опублікував Autocar India. Роботу над дизайном завершили ще торік, а тому з них можна судити про зовнішність новинки.

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Компактний кросовер у третій генерації отримає абсолютно новий кузов з майже вертикальним передком і рельєфним капотом, що відсилає до концепт-кара Dacia Bigster 2021 року.

Зовнішність Duster в новому поколінні стане більш агресивною, а кузов - незграбним. Подібність з Bigster видно неозброєним оком: у тестового автомобіля схожий капот і невелика оптика зі світлодіодним наповненням, різьблений козирок над заднім склом і А-подібні контури ліхтарів, що проглядають крізь маскування. Колісні диски зняті нечітко, але здається, що їхнє оформлення взято у концепту.

Цікавим атрибутом шоу-кара також були задні ручки дверей, заховані зверху — поряд з вікнами. Судячи з шпигунських фотографій, Duster збереже цю особливість: на знімках видно горизонтальні передні ручки і щось подібне до прорізу в рамці бокового скла.

Renault Duster нового покоління збудують на модульній платформі CMF-B розробки Renault-Nissan. Кросовер випускатимуть як у п'яти-, так і в семимісному варіантах. Коротку версію в Індії очікують у 2025 році. Там модель продаватиметься з ДВС, проте, за даними інсайдерів, Renault припасла для Duster повний гібридний привід з електродвигуном на задній осі. Також наступному Duster пророкують гібридну установку E-Tech, знайому з європейського Captur.