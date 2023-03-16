Кроссовер Renault Duster нового поколения сфотографировали во время испытаний.

Снимки закамуфлированного прототипа, проходящего испытания на индийских дорогах, опубликовал Autocar India. Работу над дизайном завершили еще в прошлом году, поэтому из них можно судить о внешности новинки.

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Компактный кроссовер в третьем поколении получит совершенно новый кузов с почти вертикальным передком и рельефным капотом, отсылающим в концепт-кар Dacia Bigster 2021 года.

Облик Duster в новом поколении станет более агрессивным, а кузов – неуклюжим. Сходство с Bigster видно невооруженным глазом: у тестового автомобиля схожий капот и небольшая оптика со светодиодным наполнением, резной козырек над задним стеклом и А-образные контуры просматривающих сквозь маскировку фонарей. Колесные диски сняты нечетко, но кажется, что их оформление взято у концепта.

Интересным атрибутом шоу-кара также были задние ручки двери, спрятанные сверху рядом с окнами. Судя по шпионским фотографиям, Duster сохранит эту особенность: на снимках видны горизонтальные передние ручки и нечто вроде прорези в рамке бокового стекла.

Renault Duster нового поколения будет построен на модульной платформе CMF-B разработки Renault-Nissan. Кроссовер будут выпускать как в пяти-, так и в семиместном вариантах. Краткую версию в Индии ожидают в 2025 году. Там модель будет продаваться с ДВС, однако, по данным инсайдеров, Renault припасла для Duster полный гибридный привод с электродвигателем на задней оси. Также в следующем Duster предсказывают гибридную установку E-Tech, знакомую с европейского Captur.