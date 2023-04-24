Модели Renault Sandero, Logan и Stepway больше не продаются в украинской дилерской сети.

В 2023 году автомобили Renault Sandero, Logan и Stepway исчезли из автосалонов и прайсов дилерской сети Renault в Украине. Это были наиболее доступные автомобили в линейке французского бренда, продававшиеся в странах Европы под брендом Dacia.

Самым дешевым автомобилем в украинской линейке Renault оказался кроссовер Duster который также продается в ЕС как Dacia Duster. По состоянию на 21 сентября он стоил от 672600 грн (612600 грн по программе Рено Бонус в кредит).

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Редакция Авто24 поинтересовалась у Renault в Украине перспективами модельного ряда бренда. Как известно, в нашей стране под брендом Renault продавались автомобили из модельного ряда как этой марки, так и дочерней Dacia, но под единственным брендом Renault. Но недавно в политике компании произошли перемены.

“Группа Renault стремится минимизировать количество одинаковых моделей под брендами Renault и Dacia и сделать модельный ряд каждого бренда уникальным, – объясняют в Renault для Авто24. – Жизненный цикл моделей Logan, Sandero, Stepway под доступным в Украине брендом Renault закончился в 2022 году. В декабре 2020 года вышли новые Logan, Sandero, Stepway под брендом Dacia. В Украине они не продаются. Зато под брендом Renault будут выпускаться новые модели с другими названиями, и одну из них мы собираемся запустить в Украине уже в следующем году”.

Авто24 стало известно, какую именно бюджетную модель смогут приобрести в следующем году украинские потребители. Речь идет о Renault Taliant, который производится и продается на рынке Турции. Эта модель – преемник предыдущего поколения Logan, но он отличается от текущей модели Dacia Logan.

Renault Taliant