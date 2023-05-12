Концепт-кар 4EVER Trophy впервые будет представлен 22 мая на открытии чемпионата Франции по теннису Roland-Garros.

В прошлом году на Парижском автосалоне был представлен шоу-кар Renault 4EVER Trophy. Вдохновленный оригинальным Renault 4, он станет прообразом для будущего компактного электрического SUV в В-сегменте.

По стилю шоу-кар Renault 4EVER Trophy возвращается к культовому Ile-de-France Blue, дебютировавшему на 4L в 1962 году.

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Чтобы подчеркнуть его ретро-историю, 4EVER Trophy появится в оттенке, вдохновением для которого стал цвет запуска для 4L еще в 1962 году: Ile-de-France Blue. Его изысканный и вдохновенный дизайн дополняется люминесцентным желтым акцентом на ремешках на крыше, щите, ударных пружинах и эмблемах колес.

Блестящий намек на знаковые теннисные мячи Roland-Garros подчеркивает авантюрный дух шоу-кара и ключевые черты оригинальной модели.

4EVER Trophy дебютирует со своим новым цветом кузова 22 мая 2023 на открытии стартовых квалификационных раундов Открытого чемпионата Франции в Париже.