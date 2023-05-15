Кроссовер Renault Austral Coupe отличается динамичным дизайном с наклонной купевидной крышей. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 280 л.

В модельном ряду Renault Austral 2024 года появится стильная версия. Кроссовер уже неоднократно снимали на испытаниях и на основе шпионских фото на сайте Carscoops создали первые его рендеры.

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Новый Renault Austral Coupe станет более доступной альтернативой BMW X4 и Audi Q3 Sportback. Конкурентом модели называют Peugeot 408.

Главное отличие Renault Austral Coupe – более быстрый профиль. У авто купеобразный силуэт с наклонной крышей и заостренной задней частью. В передней части широкая решетка радиатора Austral сочетается с продолговатыми фарами и изогнутыми ходовыми огнями вроде нового Renault Clio.

Скорее всего, купе-кроссовер Renault Austral будет несколько больше стандартной модели. Его длина составит около 4,6 м, а колесная база составит 2738 мм, как у семиместного Renault Espace.

В салоне передняя панель будет заимствована у стандартного Renault Austral 2023. Это означает, что купе-кроссовер получит виртуальную приборную панель, проекцию на лобовое стекло и большой 12-дюймовый тачскрин портретного формата.

Ожидается, что новый Renault Austral Coupe получит 1,3-литровый бензиновый турбомотор на 140 и 160 л.с., а также 200-сильную гибридную установку. Также не исключено, что позже появится и 280-сильный заряжаемый гибрид.