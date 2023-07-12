Купеподібний кросовер отримав нову зовнішність та гібридний привід, а також шикарну спортивну версію.

Перше покоління Renault Arkana, представлене у жовтні 2020 року в європейській версії, розійшлося тиражем у 163 000 примірників. З новою генерацією модель відіграє ключову роль у планах бренду завоювати С-сегмент, поряд з електричним Megane E-Tech та Austral.

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Нова Arkana 2023 поєднує в собі купеподібний профіль, плавність ходу та міцну конструкцію з новою ідентичністю Renault. Логотип Nouvel'R вбудовано в решітку радіатора, в центрі глибокої глянцевої чорної смуги, що з'єднує фари.

Дизайн логотипу Nouvel'R став основою для нового візерунка на решітці радіатора - навмисно неструктурованого набору діамантів, що переливаються навколо діаманта посередині. Залежно від оздоблення (Evolution, Techno або Esprit Alpine), ці елементи будуть чорними, сатиновими хромованими або темними хромованими, щоб підкреслити перехід до вищого класу.

Хром на декоративних елементах (решітка радіатора, віконні рамки тощо) замінено на чорний, сатиновий чорний або глибокий глянцевий чорний залежно від версії.

Нова версія Esprit Alpine

Як і інші найновіші моделі в лінійці Renault, New Arkana тепер має спортивно-шикарне оздоблення Esprit Alpine. Серед її особливостей – лезо Satin Gry на передньому бампері та лого Shale Grey на обшивці крил, 19-дюймові колісні диски та виріз елеронів в тон даху, що покращує аеродинаміку задніх дверей.

Усередині сидіння оббиті сумішшю Eco Tep (10% біоматеріалів) та штучної замші. Сидіння тепер мають синю горизонтальну прострочку та логотип Alpine на спинці, а ремені безпеки - дві сині смужки.

Внутрішня частина дверей та кермо мають червону, біле та синє прострочування, а облицювання панелі приладів, зверненої до переднього пасажирського сидіння, нагадує шифер, що надає елегантного, стриманого ефекту.

Який би силовий агрегат ви не обрали, кокпіт нового Arkana Esprit Alpine оснащений електронним перемикачем передач.

Комплектації нового Arkana 2023

Модельний ряд Arkana було скорочено до трьох комплектацій: Evolution, Techno та Esprit Alpine.

Evolution тепер включає навігацію в стандартну комплектацію інформаційно-розважальної системи Renault EASY LINK, яка також має бездротове з'єднання з Android Auto та Apple CarPlay. Цифровий екран на приладовій панелі, як і раніше, має діагональ 7 дюймів, але тепер відображає інформацію на більшій площі.

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На додаток до аеродинамічного обвісу, що поєднується з кузовом, Techno отримав такі ж колеса, як і версії R.S. Line та E-Tech Engineered. Логотип і написи ззаду виконані в кольорі Satin Chrome.

Ця лінійка представляє новий колір кузова, Midnight Blue, і пропонується з тими ж силовими агрегатами на вибір: E-Tech full hybrid потужністю 145 к.с. та бензиновий м'який гібрид потужністю 140 к.с. та 160 к.с.

Силові установки Arkana 2023

Автомобіль має повну гібридну силову установку E-Tech потужністю 145 к.с. Вона поєднує два електродвигуни (головний двигун потужністю 36 кВт і високовольтний стартер-генератор потужністю 18 кВт) з 4-циліндровим 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 69 кВт (94 к.с.), інтелектуальною багаторежимною коробкою без зчеплення й акумулятором ємністю 1,2 кВт-год.



Коробка передач має 4 передачі на бензиновому двигуні та 2 передачі на головному електродвигуні. Іншими словами, повністю гібридна силова установка E-Tech має до 14 можливих комбінацій між двигуном та електродвигуном для оптимізації енергоефективності.





Автомобіль завжди стартує в електричному режимі та може працювати тільки на електродвигуні до 80% часу в місті, що дозволяє скоротити споживання пального до 40% в порівнянні зі стандартним бензиновим двигуном.



Гібридна силова установка E-Tech New Arkana потужністю 145 к.с. має функцію e-save. Ви можете вибрати її на центральному екрані автомобіля в налаштуваннях автомобіля або через режим водіння у версіях з налаштуваннями MULTI-SENSE, і вона підтримує заряд батареї на рівні не менше 40%, щоб продовжувати рух в електричному режимі, якщо це необхідно, або щоб допомогти двигуну на крутих підйомах.

Платформа і керування

Нова Arkana побудована на модульній платформі CMF-B, розробленій Альянсом. Ця платформа була високо оцінена за ефективність і задоволення від водіння, яке вона забезпечує, її видатну універсальність, високу керованість і чудовий комфорт.



На додаток до впевненого зчеплення з дорогою, задні колеса New Arkana регулюються, щоб забезпечити надзвичайну стійкість автомобіля при проходженні поворотів на високій швидкості. Бічні переміщення обмежені, навіть на найбільш нерівних дорогах. Точне і пряме рульове управління підвищує продуктивність шасі, а короткий діаметр розвороту від бордюру до бордюру (11,2 метра) додає йому маневреності.

Замовлення

Новий Renault Arkana буде доступний для замовлення, починаючи з літа 2023 року, в залежності від країни. В Україні новинка теж з’явиться, але дещо пізніше.