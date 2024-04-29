Итальянская студия показала на Пекинском автосалоне полностью электрический концепт Italdesign Quintessenza, в котором эксперты видят высокотехнологичный взгляд на концепт Porsche Dakar.

Концепт Italdesign Quintessenza сочетает динамическое мастерство GTта и универсальную адаптивность пикапа. Задняя часть Quintessenza превращается из "хэтчбека" в открытый кузов "пикапа". Задние сиденья откидываются на 180 градусов назад, обеспечивая панорамный режим "созерцания звезд".

Именно такое впечатление остается у посетителей стенда, где демонстрируется электрический концепт мощностью 777 л.с. от компании Italdesign Bows. Здесь много чего исключительного и загадочного.

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Элементы дизайна не просто эстетические – они наполнены электроникой. Два аэродинамических ребра, которые объединяют системы ADAS, расположены в верхней части крыши, на уровне задних стоек. Они создают карту окружающей среды, когда спутниковый сигнал плохой, и предлагают многофункциональные индикаторы, указывающие на режим движения автомобиля и торможения, когда жесткая крыша снята.

Разработчики подробности комплектации не раскрывают, но дают намек на то, что это настоящий наземный GT в стиле Porsche Dakar или 911 SC/RS, раллийный автомобиль, который стал 959. Имея габариты (5561 х 1580 х 2200 мм), здесь несмотря на просторный салон только четыре места по формуле 2+2. Трехместным задний ряд делать не стали.

Легкая алюминиевая конструкция кузова позволяет менять высоту, регулируемую в диапазоне 200-280 мм. Автомобиль укомплектовали аккумулятором 150kWh/800V, который питает двигатели мощностью 580 кВт, то есть где-то в пределах 777 л.с.

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Электромоторы разгоняют концепт Italdesign Quintessenza от нуля до 100 км/ч за <3 секунды. Запаса емкости батареи хватает на 750 километров пробега.

Немного подробнее об этом говорится в видео (см. внизу), но и там производитель во многом интригует.

Фото: Italdesign