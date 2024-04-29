Італійська студія показала на Пекінському автосалоні повністю електричний концепт Italdesign Quintessenza, в якому експерти вбачають високотехнологічний погляд на концепт Porsche Dakar.

Концепт Italdesign Quintessenza поєднує динамічну майстерність GTта та універсальну адаптивність пікапа. Задня частина Quintessenza перетворюється з "хетчбека" на відкритий кузов "пікапа". Задні сидіння відкидаються на 180 градусів назад, забезпечуючи панорамний режим "споглядання зірок".

Саме таке враження лишається у відвідувачів стенда, де демонструється електричний концепт потужністю 777 к.с. від компанії Italdesign Bows. Тут багато чого виняткового та загадкового.

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Елементи дизайну не просто естетичні – вони наповнені електронікою. Два аеродинамічних ребра, які об’єднують системи ADAS, розташовані у верхній частині даху, на рівні задніх стійок. Вони створюють карту навколишнього середовища, коли супутниковий сигнал поганий, і пропонують багатофункціональні індикатори, що вказують на режим руху автомобіля та гальмування, коли жорсткий дах знятий.

Розробники подробиці комплектації не розкривають, але дають натяк на те, що це справжній наземний GT у стилі Porsche Dakar чи 911 SC/RS, ралійний автомобіль, який став 959. Маючи габарити (5561 х 1580 х 2200 мм), тут попри просторий салон лише чотири місця за формулою 2+2. Тримісним задній ряд робити не стали.

Легка алюмінієва конструкція кузова дозволяє міняти висоту, що регулюється в діапазоні 200-280 мм. Автомобіль укомплектували акумулятором 150kWh/800V, який живить двигуни потужністю 580 кВт, тобто десь в межах 777 к.с.

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Електромотори розганяють концепт Italdesign Quintessenza від нуля до 100 км/год за < 3 секунди. Запасу місткості батареї вистачає на 750 кілометрів пробігу.

Трохи детальніше про це йдеться у відео (див. внизу), але і там виробник багато в чому інтригує.

Фото: Italdesign