Этот автомобиль на радиоуправлении имеет крошечный двигатель V-8 и рабочую трансмиссию.

Крошечный 28-кубовый нитродвигатель V-8 Toyan, установили на платформу. Кузова еще нет, но это просто означает, что мы можем наблюдать за работой двигателя, когда этот радиоуправляемый автомобиль может ездить самостоятельно.

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Дым, который вы видите на этом недавнем видео JohnnyQ90, происходит не от шин. Мы не знаем, было ли это намеренно, но глушитель имеет две выхлопные трубы, выходящие за колеса. Синие облака появляются каждый раз, когда нажимают педаль газа, создавая иллюзию поджаренных шин и грохочущего V-8. Конечно, тон высоковат, но все равно звучит замечательно.

Эта машина на радиоуправлении даже имеет электрический стартер на пульте дистанционного управления, что полезно, учитывая, что она имеет проблемы с остановкой. Корень проблемы неизвестен, хотя у комментаторов видео есть много теорий. Это происходит только во время боковых нагрузок, и имея задний привод, он не имеет никаких проблем с поворотами. Некоторые предполагают, что проблему нехватки топлива можно решить путем повышения давления в топливном баке, что является обычной практикой для автомобилей RC с одноцилиндровыми нитродвигателями.

Другие считают, что он глохнет из-за сцепления. Да, этот маленький автомобиль V-8 также имеет свое сцепление. В начале видео оно замыкается слишком быстро, и в результате автомобиль глохнет. Если обороты двигателя падают слишком низко во время резких поворотов, может не хватать крутящего момента, что приводит к остановке. Комментаторы предполагают, что проблема может быть в этом, поскольку он немедленно перезапускается после выключения.

В любом случае, этот маленький монстр V-8 выглядит как средство для чистого удовольствия. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть законченный автомобиль с кузовом, кружащим вокруг парковочных мест. С его передним расположением двигателя, задним приводом, какой кузов должен получить это шасси V-8?