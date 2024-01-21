Концепт Hyundai N Vision 74 наконец-то увидел свет, но в виде игрушечной модели. Радиоуправляемую машинку продают в Корее, но скоро она будет доступна и в других регионах.

Созданный в масштабе 1:10 автомобиль пока доступен только в Южной Корее, но вскоре он будет представлен на других рынках. Дома он стоит 498 000 вон, что составляет около 372 долларов по текущему курсу.

Официальный вебсайт Hyundai Collection в Южной Корее позволяет заказать до 100 единиц за одну покупку. Игрушечный Hyundai N Vision 74 RC имеет длину 460 миллиметров, ширину 185 мм и высоту 125 мм. В комплект также входит контроллер в виде пистолета с дроссельной заслонкой и встроенным рулем.

Сейчас в сети распространяется информация о возможном запуске серийного электромобиля с названием Hyundai Pony Coupe, вдохновленного концептом N Vision 74.

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Что касается концепта N Vision 74, был представлен с водородным двигателем, и сейчас ходят слухи, что Hyundai производит N Vision 74, собирая 70 дорожных автомобилей и 30 гусеничных в Европе и Северной Америке.

Поговаривают, что автомобиль выдает более 800 лошадиных сил благодаря водородной установке с двойным двигателем. В конце прошлого года корейское информационное агентство ETNews сообщило, что производство планируется начать в 2026 году.

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Эта информация может не подтвердиться, ведь ранее в компании заявляли о том, что не имеют планов поставить концепцию N Vision 74 в коммерческое производство.