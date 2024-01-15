Технология Hyundai e-Corner почти готова. Kia собирается первой выпускать машины, которые смогут ехать вбок. Компания планирует продавать технологию другим производителям

Компания Hyundai Mobis представила на выставке CES автомобиль Mobion. Он оснащен системой e-Corner нового поколения, которая позволяет всем четырем колесам поворачиваться независимо на угол более 90 градусов. Самым важным является то, что технология почти готова к реальному использованию.

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Hyundai Mobis обещает завершить разработку своей системы e-Corner до 2025 года, о чем сообщил InsideEVs руководитель компании. Kia, еще одна фирма, входящая в состав Hyundai Motor Group, стремится первой внедрить эту технологию в будущих автономных транспортных средствах. "Я думаю, нам нужно запустить это в производство", — сказал в интервью InsideEV главный дизайнер Kia Карим Хабиб.

Когда технология e-Corner будет готова, Hyundai Mobis начнет продавать ее автомобильным компаниям, о чем сообщил Ли Син Хван, руководитель отдела передового проектирования компании. Сейчас главными приоритетами его команды является снижение стоимости e-Corner (по его словам, два двигателя на колесо делают цену проблемой) и обеспечение соответствия критериям долговечности.

Если все пойдет хорошо и клиенты подпишутся, он ожидает, что производство e-Corner может начаться примерно к 2030 году. По его словам, Kia может стать одним из первых покупателей e-Corner.

Возможность движения в узком месте для парковки может вывести параллельную парковку на новый уровень. Но, по словам Ли, активное применение e-Corner будет в коммерческих транспортных средствах, таких как роботизированные фургоны будущего.