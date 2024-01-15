Технологія Hyundai e-Corner майже готова. Kia збирається першою випускати машини, які зможуть їхати вбік. Компанія планує продавати технологію іншим виробникам

Компанія Hyundai Mobis представила на виставці CES автомобіль Mobion. Він оснащений системою e-Corner нового покоління, яка дозволяє всім чотирьом колесам повертатись незалежно на кут понад 90 градусів. Найважливішим є те, що технологія майже готова до реального використання.

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Hyundai Mobis обіцяє завершити розробку своєї системи e-Corner до 2025 року, про що повідомив InsideEVs керівник компанії. Kia, ще одна фірма, що входить до складу Hyundai Motor Group, прагне першою впровадити цю технологію у майбутніх автономних транспортних засобах. "Я думаю, нам потрібно запустити це у виробництво", - сказав в інтерв'ю InsideEV головний дизайнер Kia Карім Хабіб.

Коли технологія e-Corner буде готова, Hyundai Mobis почне продавати її автомобільним компаніям, про що повідомив Лі Син Хван, керівник відділу передового проектування компанії. Наразі головними пріоритетами його команди є зниження вартості e-Corner (за його словами, два двигуни на колесо роблять ціну проблемою) та забезпечення відповідності критеріям довговічності.

Якщо все піде добре і клієнти підпишуться, він очікує, що виробництво e-Corner може розпочатися приблизно до 2030 року. За його словами, Kia може стати одним із перших покупців e-Corner.

Можливість руху у вузькому місці для паркування може вивести паралельне паркування на новий рівень. Але, за словами Лі, найактивніше застосування e-Corner буде у комерційних транспортних засобах, таких як роботизовані фургони майбутнього.