Компанія Hyundai знайшла рішення, як позбутися традиційних ланцюгів протиковзання.

Винахід називається «ланцюг протиковзання зі сплавом пам’яті форми», і він повторює функціональність традиційних ланцюгів протиковзання одним натисканням кнопки. Як це працює?

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Нещодавно розроблений вузол колеса та шини має вбудовані радіальні канавки з рівними інтервалами. У ці канали вставлено сплави з пам’яттю форми, що робить збірку схожою на піцу.

Коли надходить електричний сигнал, модулі зі сплаву з пам’яттю форми виступають, подібно до ланцюга протиковзання. Елементи, що виступають з гуми, утворюють форму букви «J» для покращення зчеплення на слизькій поверхні взимку. Коли він не використовується, сплав з пам’яттю форми знаходиться всередині колеса у формі «L», яке не торкається поверхні дороги.

Шина неминуче буде зношена до точки, коли ці сплави завжди будуть контактувати з поверхнею дороги. Ось тоді і доведеться міняти шину. Hyundai згадує, що подала заявку на патент як у Південній Кореї, так і в Сполучених Штатах. Тим часом у нього вже є плани щодо подальшого розвитку технології. Якщо все піде за планом, Hyundai і Kia розглянуть питання про запуск масового виробництва ланцюгів протиковзання з пам’яттю форми.

Але залишається одне питання: скільки це буде коштувати? А тепер, наскільки дорогою буде сама шина, а також скільки коштуватиме її заміна, враховуючи, що сплав із пам’яттю форми починається біля центру колеса? Усе це ще належить побачити.