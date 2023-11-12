10:15, 12 листопада 0

В останні роки зими в Україні не дуже сніжні. Така кліматична ситуація змушує наших співвітчизників переглянути підхід до вибору зимових шин легкових автомобілів.

Критерії вибору зимових шин для відносно теплих зим, якими клімат балує українців останні роки, значно змінились. Якщо раніше багато водіїв встановлювало шиповані шини для суворої зими, то зараз на перший план виходить універсальність. Адже при теплій зимі більшу частину часу автомобіль їздить сухим чи мокрим асфальтом. Тож які критерії зараз найважливіші?

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Безпека

Звісно, безпека є найважливішим критерієм при виборі шин, оскільки від здатності шини триматись на дорозі у багатьох випадках залежить життя як водія, так і оточуючих. Тому відносно тепла зима ставить високі вимоги як до малюнка протектора, так і до гумової суміші, з якої виконаний протектор.

Шини для зими, під час якої переважають температури близькі до нуля, мають показувати гарні результати як на сухому, так і на мокрому асфальті у досить широкому діапазоні температур і при цьому не втрачати зчеплення з дорогою, якщо під колесами є сніг або лід. Саме для таких умов розробляли абсолютно нову шину Continental WinterContact TS 870, яка за більшістю характеристик є значно кращою за попередню модель.

Шини Continental WinterContact TS 870 показують відмінні результати як на мокрому та сухому асфальті, так і на снігу або льоду.

Окрім цього, в умовах України важливим показником є міцність шини, адже нерівностей на наших дорогах немало у будь-яку пору року, а наприкінці зимового сезону їх кількість різко збільшується.

Тип шин та малюнок протектора

Достеменно відомо, що шиповані шини на сухому або мокрому покритті мають гірше зчеплення, ніж фрикційні, тобто нешиповані. Окрім того, шипи суттєво знижують комфорт їзди, оскільки створюють більше шуму саме на чистому асфальті. Тож вибір шин з шипами для нинішніх українських зим – не дуже добра ідея.

Малюнок протектора для нашого клімату краще обирати стриманий. Великі блоки та велика відстань між ними краще працюють на снігу та на ґрунті. Але якщо автомобіль більшу частину часу їздить асфальтованими дорогами, від агресивного малюнку можна отримати лише дискомфорт у вигляді підвищеного шуму та швидшого зносу.

Такий малюнок протектора забезпечує добру керованість

Направлений V-подібний малюнок протектора забезпечує добру керованість. Окрім цього «направлена ялинка» дозволяє значно легше вибратись зі снігових пасток. Такий дизайн протектора є найефективнішим, саме тому його так часто використовують виробники шин.

Гумова суміш

Суміш протектора – дуже важливий фактор, який впливає на забезпечення гарного зчеплення та довговічності шини. У шинах Continental WinterContact TS 870 використовується суміш під назвою Cool Chili. Вона забезпечує краще зчеплення та коротший гальмівний шлях на мокрій дорозі, а також стійкість до зношування. Це підтверджують результати незалежних тестів.

Окрім того, цей матеріал забезпечує більшу гнучкість гуми, покращуючи якість контакту між шиною та дорогою. Це зменшує стирання та збільшує пробіг шини. Водночас суміш Cool Chili зменшує опір коченню, а отже й споживання пального автомобілем.

Новизна шини

Під новизною мається на увазі не лише дата виготовлення, але й технологічність шини. Прогрес не стоїть на місці, тому кожна нова розробка провідних виробників шин краща від попередніх. WinterContact TS 870, у порівнянні з попередньою моделлю (TS 860), має на три відсотки коротший гальмівний шлях на льоду. На засніжених поверхнях керованість і зчеплення покращилися на п’ять відсотків. При цьому ресурс шини зріс на десять відсотків.

Шини преміальних брендів завжди найтехнологічніші – вони мають значно кращі показники для вашого комфорту та безпеки

Також слід пам’ятати, що найшвидшими та найпрогресивнішими є преміальні бренди шин. Саме найвідоміші світові виробники володіють найкращими у світі технологіями та розробками. Тому, обираючи нові моделі від німецького концерну Continental, можна бути впевненим, що ви отримаєте найкращу шину доступну на цей час.

Один з прикладів переваги передових технологій – менша вага. Шини Continental WinterContact TS 870, в залежності від розміру, важать на 1-2 кг менше, ніж аналогічні вироби того ж розміру від інших брендів. Це позитивно позначається як на економічності автомобіля, так і на ресурсі деталей ходової частини.

А якщо випаде сніг?

Зимова шина розробляється саме для експлуатації на мокрих та слизьких поверхнях, і на снігу вона має демонструвати надійну поведінку автомобіля.

Розробники WinterContact TS 870 прийшли до висновку, що найкраще зчеплення на снігу забезпечується не зчепленням між гумою та засніженою дорогою, а між снігом і снігом. Тому в новій шині канавки протектора зроблені так, що як тільки в них потрапляє сніг, він моментально ущільнюється. І саме цей твердий сніг у шинах потім контактує зі снігом на дорозі. Чим краще канавки протектора утримують ущільнений сніг, тим кращим є зчеплення на засніженій дорозі.

Технологія SnowCurve+ забезпечує відмінне зчеплення на ущільненому снігу

Завдяки технології, яку в Continental називають SnowCurve+, протектор шини вбирає в себе ущільнений сніг у більш ніж 1000 точках контакту. Це забезпечує краще зчеплення та кращу передачу гальмівних зусиль, особливо під час поворотів.

Щоб ще більше скоротити гальмівний шлях на слизьких зимових дорогах, Continental збільшив кількість блоків протектора в контактній зоні WinterContact TS 870 на десять відсотків. Краї та ламелі в цих блоках діють як склоочисники, швидко розсіюючи талий сніг і забезпечуючи хороше зчеплення з крижаними поверхнями.

Висновки

Зміна клімату вносить свої корективи. На них зважають як споживачі шин, так і великі компанії-виробники шинної продукції. Яскравий приклад – шини Continental WinterContact TS 870. Вони розроблені саме для умов, коли снігу на дорогах не так вже й багато, але якщо він випаде – безпека їзди від цього не постраждає.