10:15, 12 ноября 0

В последние годы зимы в Украине не слишком снежные. Подобная климатическая ситуация заставляет наших соотечественников пересмотреть подход к выбору зимних шин для легковых автомобилей.

Критерии выбора зимних шин для относительно теплых зим, которыми климат балует украинцев в последние годы, значительно изменились. Если раньше многие водители устанавливали шипованные шины для суровой зимы, то сейчас на первый план выходит универсальность. Ведь при теплой зиме большую часть времени автомобиль ездит по сухому или мокрому асфальту. Какие критерии сейчас самые важные?

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Безопасность

Безусловно, безопасность является важнейшим критерием при выборе шин, поскольку от способности шины держаться за дорогу во многих случаях зависит жизнь как водителя, так и окружающих. Поэтому относительно теплая зима выдвигает высокие требования как к рисунку протектора, так и к резиновой смеси, из которой выполнен протектор.

Шины для зимы, во время которой преобладают температуры, близкие к нулю, должны показывать хорошие результаты как на сухом, так и на мокром асфальте в достаточно широком диапазоне температур и при этом не терять сцепления с дорогой, если под колесами есть снег или лед. Именно для таких условий разрабатывали совершенно новую шину Continental WinterContact TS 870, которая по большинству характеристик значительно лучше прежней модели.

Шины Continental WinterContact TS 870 показывают отличные результаты как на мокром и сухом асфальте, так и на снегу или льду.

Кроме того, в условиях Украины важным показателем является прочность шины, ведь неровностей на наших дорогах немало в любое время года, а в конце зимнего сезона их количество резко возрастает.

Тип шин и рисунок протектора

Достоверно известно, что шипованные шины на сухом или мокром покрытии имеют худшее сцепление, чем фрикционные, то есть не шипованные. Кроме того, шипы существенно снижают комфорт езды, поскольку создают больше шума именно на чистом асфальте. Так что выбор шин с шипами для нынешних украинских зим – не очень хорошая идея.

Рисунок протектора для нашего климата лучше выбирать сдержанный. Большие блоки и большое расстояние между ними лучше работают на снегу и грунте. Но если автомобиль большую часть времени ездит по асфальтированным дорогам, от агрессивного рисунка можно получить только дискомфорт в виде повышенного шума и более быстрого износа.

Такой рисунок протектора обеспечивает хорошую управляемость.

Направленный V-образный рисунок протектора обеспечивает хорошую управляемость. Кроме этого, «направленная елка» позволяет значительно легче выбраться из снежных ловушек. Такой дизайн протектора наиболее эффективен, именно поэтому его так часто используют производители шин.

Резиновая смесь

Смесь протектора – очень важный фактор, влияющий на обеспечение хорошего сцепления и долговечности шины. В шинах Continental WinterContact TS 870 используется смесь под названием Cool Chili. Она обеспечивает лучшее сцепление и более короткий тормозной путь на мокрой дороге, а также устойчивость к износу. Это подтверждают результаты независимых тестов.

Кроме того, смесь обеспечивает большую гибкость резины, улучшая качество контакта между шиной и дорогой. Это уменьшает стирание и увеличивает пробег шины. В то же время смесь Cool Chili уменьшает сопротивление качению, а значит и потребление горючего.

Новизна шины

Под новизной подразумевается не только дата изготовления, но и технологичность шины. Прогресс не стоит на месте, поэтому каждая новая разработка ведущих производителей шин лучше предыдущих. WinterContact TS 870, по сравнению с предыдущей моделью (TS 860), имеет на три процента более короткий тормозной путь на льду. На заснеженных поверхностях управляемость и сцепление улучшились на пять процентов. При этом ресурс шины вырос на десять процентов.

Шины премиальных брендов всегда самые технологичные – у них значительно лучше показатели комфорта и безопасности

Также следует помнить, что самыми быстрыми и прогрессивными являются премиальные бренды шин. Известные мировые производители обладают лучшими в мире технологиями и разработками. Поэтому, выбирая новые модели от немецкого концерна Continental, можно быть уверенным, что вы получите лучшую шину, доступную на данный момент.

Один из примеров преимущества передовых технологий – меньший вес. Шины Continental WinterContact TS 870 в зависимости от размера весят на 1-2 кг меньше, чем аналогичные изделия того же размера от других брендов. Это положительно сказывается как на экономичности автомобиля, так и ресурсе деталей ходовой части.

А если выпадет снег?

Зимняя шина разрабатывается для эксплуатации на мокрых и скользких поверхностях, и на снегу она должна демонстрировать надежное поведение автомобиля.

Разработчики WinterContact TS 870 пришли к выводу, что лучшее сцепление на снегу обеспечивается не сцеплением между резиной и заснеженной дорогой, а между снегом и снегом. Поэтому в новой шине канавки протектора сделаны так, что как только в них попадает снег, он моментально уплотняется. И именно этот жесткий снег в шинах потом контактирует со снегом на дороге. Чем лучше канавки протектора удерживают уплотненный снег, тем лучше сцепление на заснеженной дороге.

Технология SnowCurve+ обеспечивает отличное сцепление на уплотненном снегу.

Благодаря технологии, которую в Continental называют SnowCurve+, протектор шины впитывает уплотненный снег в более чем 1000 точках контакта. Это обеспечивает лучшее сцепление и лучшую передачу тормозных усилий, особенно при поворотах.

Чтобы еще больше снизить тормозной путь на скользких зимних дорогах, Continental увеличил количество блоков протектора в контактной зоне WinterContact TS 870 на десять процентов. Края и ламели в этих блоках действуют как стеклоочистители, быстро рассеивая талый снег и обеспечивая хорошее сцепление с ледяными поверхностями.

Выводы

Изменение климата вносит свои коррективы. Они принимаются во внимание как потребителями шин, так и крупными компаниями-производителями шинной продукции. Яркий пример – шины Continental WinterContact TS 870. Они разработаны именно для условий, когда снега на дорогах не так уж много, но если он выпадет – безопасность езды от этого не пострадает.