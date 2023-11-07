19:29, 7 ноября 0

Наиболее популярные новые автомобили среди украинцев в этом году - кроссоверы и электромобили. Выбор зимних шин для них имеет определенные особенности.

Если посмотреть статистку продаж новых автомобилей в Украине, то мы заметим две интересные тенденции. Во-первых, украинцы покупают в основном кроссоверы, а легковые седаны или хэтчбеки новыми почти никто не берет.

Другой яркий тренд – рост популярности электромобилей. В последнее время Volkswagen ID.4 даже стал лидером продаж среди всех новых легковых автомобилей в Украине. Поэтому мы подберем шины для двух типовых авто, которые покупают украинцы – компактного кроссовера и электрического кроссовера.

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Компактный кроссовер Suzuki Vitara – один из самых дешевых на рынке среди новых автомобилей, он стоит от 21 тысячи долларов. У Vitara высокий клиренс, надежный двигатель, автомат, однако именно в этой комплектации – передний привод. Поэтому зимой шины будут играть немаловажную роль.

Мы рекомендуем Continental WinterContact TS 870. Она предназначена для легковушек и компактных кроссоверов. Это совершенно новая модель, она пришла на смену TS 860, неоднократно побеждавшей в авторитетных сравнительных тестах.

На самом деле даже если у автомобиля нет полного привода, с качественными шинами на нем можно выехать из любого снега. Для этого у Continental TS 870 много блоков и канавок, которые зацепляются за поверхность.

Но сейчас климат такой, что зимой снег может лежать на дорогах неделю или две. Потому мы сразу отказались от шипованных вариантов. WinterContact TS 870 имеет направленный рисунок протектора, поэтому способствует хорошей управляемости и может вовремя замедлить машину на мокром и сухом асфальте. А высокий профиль позволит не беспокоиться за диски, если вдруг попали в яму.

Уже несколько месяцев подряд украинцы покупают больше новых кроссоверов Volkswagen ID.4, чем очень популярных у нас Renault Duster и Toyota RAV4. Невероятно, ведь официально ID.4 не продают, их в Украину в основном привозят из Китая.

На эти электромобили достаточно сложно подобрать шины. Ведь электрические автомобили тяжелые и имеют нестандартные размеры шин. Как и у "Теслы", на этом Volkswagen на передней и задней оси стоят шины разной ширины. Впереди они уже – 235 мм, а сзади шире – 255 мм. Дело в том, что большинство этих электрофольксвагенов имеют задний привод. Поэтому для задней оси должно быть лучшее сцепление с дорогой.

Многие опасаются, что на заднем приводе зимой будет заносить корма на каждом скользком повороте. Но современные автомобили, в том числе вот этот ID.4, оборудованы системой стабилизации движения, которая не позволит вилять хвостом. Тем более, если на этой машине установлены качественные современные шины Continental.

Для Volkswagen ID.4 мы рекомендуем шины Continental WinterContact TS 870 P. Они созданы для более тяжелых моделей автомобилей, кроссоверов и электромобилей, но при этом имеют схожие характеристики с моделью 870. Еще одно отличие этой шины – благодаря глубокой канавке в центре протектора они эффективно отводят воду, поэтому машина лучше управляется в оттепели, когда все вокруг тает.

А еще новые шины на 1-2 кг легче моделей конкурентов. Это уменьшает нагрузку на подвеску, то есть улучшается торможение и управляемость. Также уменьшается и расход горючего.

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Зимние шины Continental традиционно прошли испытания на разных полигонах бренда, в том числе в Германии и Швеции. Интересно, что водители-испытатели компании проезжают более 67 тысяч километров, прежде чем любое инновационное решение в шине станет серийным.

Для украинцев очень важно, чтобы шина ходила долго. Эти две модели имеют на 7% увеличенный пробег по сравнению с предшественниками. Для облегчения определения времени, когда пора менять шину, на ней есть индикаторы износа. Специалисты советуют не использовать шины, если на них осталось менее 4 мм протектора. А отечественные правила дорожного движения запрещают использовать шины при глубине протектора менее 1,6 мм. Впрочем, из соображений безопасности лучше не изнашивать шины до такого состояния.