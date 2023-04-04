Разница между ними в главных характеристиках оказалась огромной.

Шины – одни из важнейших составляющих автомобиля, ведь только через них машина "держится" за дорогу. Но если у вас ограничен бюджет, какую шину вам выбрать, чтобы она приближалась к качеству премиум-бренда?

И еще вопрос: достаточно ли дешевые шины хороши, чтобы быть безопасными? Профессиональные исследователи шин Tire Reviews решили ответить на этот вопрос с помощью тест-драйва нескольких покрышек в разных дорожных условиях.

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На тестировании сравнивали восемь комплектов дешевых шин. Среди них были Nankang Econex NA1, Davanti DX390, Winrun R330, Tomket Sport Series 1, King Meiler Sport 1 KM, Triangle SporteX TH201, Maxtrek MAXIMUS M1 и Double Coin DC99.

Против них выступала единственная премиальная шина Continental PremiumContact 7, чтобы служить эталоном для сравнения. Этот тест проводился не только для того, чтобы определить лучшую бюджетную шину, но и узнать, насколько лучше работает шина премиум-класса.

Тест начался с демонстрации торможения на мокрой дороге, где за эталон взяли Continental Premium Contact 7. Затем были протестированы остальные восемь шин, и результаты показали значительную разницу. Дешевые шины имели более длинный тормозной путь и были менее предсказуемыми, что может вызвать аварию.

Новая летняя шина Continental PremiumContact 7 создана для многих типов автомобилей – седанов, кроссоверов и даже электромобилей. Безопасная езда, вне зависимости от дорожных условий и стиля вождения. Рекламная информация

Также была проверена управляемость на мокрой дороге, и результаты показали, что Continental Premium Contact 7 все еще лучше, а шина Tomcat заняла второе место. В этом случае разница между премиальной шиной и лучшей дешевой шиной была меньше, чем разница между лучшей и самой плохой дешевой шиной.

Оказалось, что шина Nankang имеет хорошее соотношение цены и качества, но она имела проблему чрезмерной поворачиваемости. Было отмечено, что восстановленная шина King Milo поначалу хорошо реагировала на маневрирование, но провалила показатели сцепления. Шина Double Coin оказалась худшей по характеристикам, с большим количеством недостаточной, а иногда чрезмерной поворачиваемости.

Таким образом, при выборе шин важно смотреть именно на ее безопасность как в бюджетном сегменте, так и в премиальном. Тесты на торможение и управляемость на мокрой дороге убедили, почему премиальные шины стоят потраченных на них денег.