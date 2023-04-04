Різниця між ними в головних характеристиках виявилась величезною.

Шини – одні з найважливіших складових автомобіля, але лише через них машина “тримається” за дорогу. Але якщо у вас обмежений бюджет, яку шину вам вибрати, яка буде наближатися до якості преміум-бренду? І Ще запитання: чи дешеві шини достатньо хороші, щоб бути безпечними? Професійні дослідники шин Tire Reviews вирішили відповісти на це запитання за допомогою тест-драйву кількох покришок у різних дорожніх умовах.

Також цікаво чим відрізняються дешеві та преміальні шини?

На тестуванні порівнювали вісім комплектів дешевих шин. Серед них були Nankang Econex NA1, Davanti DX390, Winrun R330, Tomket Sport Series 1, King Meiler Sport 1 KM, Triangle SporteX TH201, Maxtrek MAXIMUS M1 і Double Coin DC99.

Проти них виступала єдина преміальна шина Continental PremiumContact 7, щоб служити еталоном для порівняння. Цей тест проводився не лише для того, щоб визначити найкращу бюджетну шину, але й щоб дізнатись, наскільки краще працює шина преміум-класу.

Тест розпочався з демонстрації гальмування на мокрій дорозі, де за еталон взяли Continental Premium Contact 7. Потім було протестовано інші вісім шин, і результати показали значну різницю. Дешеві шини мали довший гальмівний шлях і були менш передбачуваними, що може спричинити аварію.

Нова літня шина Continental PremiumContact 7 створена для багатьох типів автомобілів – седанів, кросоверів та навіть електромобілів. Безпечна їзда, незалежно від дорожніх умов і стилю водіння. Рекламна інформація

Також було перевірено керованість на мокрій дорозі, і результати показали, що Continental Premium Contact 7 все ще є найкращою, а шина Tomcat посіла друге місце. В цьому випадку різниця між преміальною шиною та найкращою дешевою шиною була меншою, ніж різниця між найкращою та найгіршою дешевою шиною.

Виявилося, що шина Nankang має непогане співвідношення ціни та якості, але вона мала проблему надмірної повертальності. Було відзначено, що відновлена шина King Milo була бюджетною шиною, яка спочатку добре реагувала на маневрування, але “провалила” показники зчеплення. Шина Double Coin виявилася найгіршою за характеристиками, з великою кількістю недостатньої, а іноді надмірної повертальності.

Таким чином, при виборі шин важливо дивитись саме на її безпеку, як в бюджетному сегменті, так і в преміальному. Тести на гальмування та керованість на мокрій дорозі переконали, чому преміальні шини варті витрачених на них грошей.