Соглашение по продаже шинного завода российской компании S8 Capital было одобрено местными органами власти 22 мая.

22 мая 2023 г. Continental окончательно продал свой шинный завод в Калуге, Россия, российской компании S8 Capital. Этим шагом Continental отказалась от большинства своей деятельности в России в рамках объявленного контролируемого выхода с российского рынка – решения, принятого технологической компанией в ответ на войну против Украины. Операция была одобрена соответствующими местными органами.

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Continental выпускал на заводе в Калуге легковые шины. На том же заводе производились магистрали кондиционеров и гидроусилителей руля, а также детали систем пневматической подвески для российского рынка. Продажа бизнеса также включает дистрибьюторство в Москве, принадлежавшее сектору группы шин. Стороны соглашения согласились не разглашать цену соглашения и другие подробности.

Continental и S8 договорились, что все сотрудники будут переоформлены в новую компанию. Ответственность за около 1100 задействованных сотрудников являлась одним из ключевых факторов Continental.

Continental продолжает владеть частью в совместном с российской компанией Mettem предприятии по производству тахографов в Чистополе с около 10 сотрудниками. Здесь процесс продаж находится на продвинутой стадии, но регуляторные разрешения еще ожидают.

Сектор группы ContiTech также имеет офисы продаж в Москве, где работает около 30 сотрудников. Здесь также Continental продолжает стремиться к контролируемому выводу.