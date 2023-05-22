Угода з продажу шинного заводу російській компанії S8 Capital схвалена місцевими органами влади 22 травня.

22 травня 2023 року Continental остаточно продав свій шинний завод у Калузі, Росія, російській компанії S8 Capital. Цим кроком Continental відмовилася від більшості своєї діяльності в Росії в рамках оголошеного контрольованого виходу з російського ринку – рішення, прийнятого технологічною компанією у відповідь на війну проти України. Операцію схвалили відповідні місцеві органи.

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Continental випускав на заводі в Калузі легкові шини. На тому ж заводі виготовлялися магістралі кондиціонерів і гідропідсилювачів керма, а також деталі систем пневматичної підвіски для російського ринку. Продаж бізнесу також включає дистриб'юторство в Москві, яке належало сектору групи шин. Сторони угоди погодилися не розголошувати ціну угоди та інші подробиці.

Continental і S8 домовилися, що всі співробітники будуть переоформлені в нову компанію. Відповідальність за близько 1100 задіяних співробітників була одним із ключових факторів Continental.

Continental продовжує володіти частками в спільному з російською компанією Mettem підприємстві з виробництва тахографів у Чистополі з близько 10 співробітниками. Тут процес продажу знаходиться на просунутій стадії, але регуляторні дозволи ще очікують.

Сектор групи ContiTech також має офіси продажів у Москві, в яких працює близько 30 співробітників. Тут також Continental продовжує прагнути до контрольованого виведення.