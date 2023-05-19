Volkswagen реалізував усі активи які залишались у РФ. Сума угоди не розголошується.

Volkswagen Group заявив про завершення продажу своєї частки у «Фольксваген Груп Рус» компанії ТОВ «Арт-Фінанс», пов'язаної з дилерським центром 'Авілон', повідомляється на сайті німецького автоконцерну.

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Новий власник отримає всі акції російських дочірніх компаній - ТОВ «Фольксваген Компоненти та Послуги», ТОВ «Сканія Лізинг», ТОВ «Сканія Фінанс», ТОВ «Сканія Страхування». Вартість угоди не розголошується.

Також VW продав виробничі потужності у Калузі, дистриб'юторський та післяпродажний бізнес, складські та фінансові послуги.

Завод Volkswagen у Калузі було відкрито у 2007 році. Його виробничі потужності в режимі повного циклу, що включає зварювання, фарбування та складання – до 225 тис. авто на рік. У 2015 році поряд з автозаводом було відкрито виробництво двигунів (потужність - 150 тис. шт. на рік).

До березня 2022 року завод випускав автомобілі Volkswagen Polo, Skoda Rapid та Volkswagen Tiguan.