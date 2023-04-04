2033 року компанія Volkswagen має намір повністю перейти на електромобілі в Європі. Але остання новинка з ДВЗ побачить світ задовго до цієї історичної віхи — у 2025-му.

Глава компанії Volkswagen Томас Шефер ще восени в інтерв'ю британському журналу Autocar підтвердив, що нового «вуглеводневого» покоління Golf не буде, але у свіжому інтерв'ю німецькому виданню Automobilwoche повідомив багато додаткової інформації, у тому числі щодо планів компанії щодо інших популярних моделей.

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Отже, наступного року на ринок вийде сильно оновлений Golf восьмого покоління з «вуглеводневими» та гібридними силовими установками, у такому вигляді він може протриматися до кінця поточного десятиліття. Дев'ятого покоління з ДВЗ у Гольфа не буде, але у 2028 році очікується електромобіль на модульній платформі SSP, який отримає ім'я Golf (у чистому вигляді або в комбінації з якоюсь приставкою — наприклад, ID.Golf). Таким чином, можна точно сказати, що представлений концептуальний електричний хетчбек Volkswagen ID.2all, який стане серійним у 2025 році, – це не заміна “Гольфа”, а заміна Polo.

Щодо нинішнього «вуглеводневого» Polo, то Томас Шефер не сказав нічого певного: доля цієї моделі в Європі залежить від екологічних норм Euro 7, які мають набути чинності у 2025 році. Втім, остаточні параметри Euro 7 досі не узгоджені, бо зустрічають жорстий опір з боку автовиробників. Якщо норми Euro 7 будуть затверджені в їх останній редакції, випуск субкомпактних непреміальних моделей із ДВС у Європі втратить сенс — вони будуть надто дорогими.

Цього року Volkswagen випустить останні "вуглеводневі" покоління моделей Tiguan і Passat, причому Passat буде представлений в Європі тільки з кузовом універсал, а седан замінить електрична модель Volkswagen ID.7, її дебют також відбудеться цього року.

У 2024 році з'явиться середньорозмірний «вуглеводневий» кросовер Tayron другого покоління (перше покоління відоме лише в Китаї). У 2025 році світло побачить T-Roc другого покоління – це буде остання повністю нова модель Volkswagen з ДВС (принаймні для Європи). Нагадаємо, що нинішній «перший» T-Roc випускається з 2017 року, торік він вперше за попитом випередив Golf і став “Фольксвагеном”, який найкраще продається в Європі.

У 2026 році в гамі VW з'явиться повністю електричний Tiguan, який за аналогією з майбутнім електричним “Гольфом” матиме якусь приставку до назви (наприклад, ID Tiguan), в основу цього кросовера батареї ляже модернізована платформа MEB+.

Важливе застереження: Томас Шефер допускає перегляд планів компанії, якщо у 2026-2027 роках відбудуться малоймовірні, але все ж таки можливі зрушення в політиці Євросоюзу, внаслідок яких нинішня екологічна доктрина, що тисне на автопром, буде скоригована. У такому разі не можна виключати й «дев'ятого» Гольфа із ДВС. Як то кажуть, поживемо – побачимо.