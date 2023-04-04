В 2033 году компания Volkswagen намерена полностью переключиться на электромобили в Европе. Но последняя новинка с ДВС увидит свет задолго до этой исторической вехи — в 2025-м.

Глава компании Volkswagen Томас Шефер еще осенью в интервью британскому журналу Autocar подтвердил, что нового «углеводородного» поколения Golf не будет, но в свежем интервью немецкому изданию Automobilwoche сообщил много дополнительной информации, в том числе по планам компании по другим популярным моделям.

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Следовательно, в следующем году на рынок выйдет сильно обновленный Golf восьмого поколения с «углеводородными» и гибридными силовыми установками, в таком виде он может продержаться в строю до конца текущего десятилетия. Девятого поколения с ДВС у Гольфа не будет, но в 2028 году ожидается электромобиль на модульной платформе SSP, который получит имя Golf (в чистом виде или в комбинации с какой-нибудь приставкой – например, ID.Golf). Таким образом можно точно сказать, что представлен концептуальный электрический хэтчбек Volkswagen ID.2all, который станет серийным в 2025 году, – это не замена Гольфа, а скорее замена Polo.

Относительно нынешнего «углеводородного» Polo, то Томас Шефер не сказал ничего определенного: судьба этой модели в Европе зависит от экологических норм Euro 7, которые вступят в силу в 2025 году. Окончательные параметры Euro 7 до сих пор не согласованы, потому что встречают жесткое сопротивление со стороны автопроизводителей. Если нормы Euro 7 будут утверждены в их последней редакции, выпуск субкомпактных непремиальных моделей с ДВС в Европе потеряет смысл — они будут слишком дорогими.

В этом году Volkswagen выпустит последние "углеводородные" поколения моделей Tiguan и Passat, причем Passat будет представлен в Европе только с кузовом универсал, а седан заменит электрическую модель Volkswagen ID.7, ее дебют также состоится в этом году.

В 2024 году появится среднеразмерный «углеводородный» кроссовер Tayron второго поколения (первое поколение известно только в Китае). В 2025 году свет увидит T-Roc второго поколения – это будет последняя полностью новая модель Volkswagen из ДВС (по крайней мере для Европы). Напомним, что нынешний «первый» T-Roc выпускается с 2017 года, в прошлом году он впервые опередил Golf и стал наиболее продаваемой моделью Volkswagen в Европе.

В 2026 году в гамме VW появится полностью электрический Tiguan, который по аналогии с будущим электрическим Гольфом будет иметь какую-нибудь приставку к названию (например, ID Tiguan), в основу этого кроссовера батареи ляжет модернизированная платформа MEB+.

Важная оговорка: Томас Шефер допускает пересмотр планов компании, если в 2026-2027 годах произойдут маловероятные, но все же возможны сдвиги в политике Евросоюза, в результате которых нынешняя экологическая доктрина, давящая на автопромом, будет скорректирована. В таком случае нельзя исключать и «девятый» Гольф с ДВС. Как говорится, поживем – увидим.