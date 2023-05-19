Volkswagen реализовал все оставшиеся в РФ активы. Сумма сделки не разглашается.

Volkswagen Group заявил о завершении продажи своей доли в "Фольксваген Груп Рус" компании ООО "Арт-Финанс", связанной с дилерским центром 'Авилон', сообщается на сайте немецкого автоконцерна.

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Новый владелец получит все акции российских дочерних компаний – ООО «Фольксваген Компоненты и Услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование». Стоимость сделки не разглашается.

Также VW продал производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, складские и финансовые услуги.

Завод Volkswagen в Калуге был открыт в 2007 году. Его производственные мощности в режиме полного цикла, включающего сварку, покраску и сборку – до 225 тыс. авто в год. В 2015 году рядом с автозаводом было открыто производство двигателей (мощность – 150 тыс. шт. в год).

До марта 2022 года завод выпускал автомобили Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan.