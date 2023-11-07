19:29, 7 листопада 0

Найбільш популярні нові автомобілі серед українців у цьому році - кросовери та електромобілі. Вибір зимових шин для них має певні особливості.

Якщо подивитись на статистку продажів нових автомобілів в Україні, то ми помітимо дві цікаві тенденції. По-перше, українці купують в основному кросовери, натомість легкові седани чи хетчбеки новими майже ніхто не бере.

Інший яскравий тренд – ріст популярності електромобілів. Останнім часом Volkswagen ID.4 навіть став лідером продажів серед усіх нових легкових авто в Україні. Тому ми підберемо шини для двох типових авто, які купують українці – компактного кросовера та електричного кросовера.

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Компактний кросовер Suzuki Vitara – один з найдешевших на ринку серед нових авто, він коштує від 21 тисячі доларів. У Vitara високий кліренс, надійний двигун, автомат, однак саме в цій комплектації – передній привід. Тому взимку шини будуть відігравати дуже важливу роль.

Ми рекомендуємо Continental WinterContact TS 870. Вона призначена для легковиків і таких компактних кросоверів. Це зовсім нова модель, вона прийшла на зміну TS 860, яка неодноразово перемагала в авторитетних порівняльних тестах.

Насправді навіть якщо автомобіль не має повного приводу, з якісними шинами на ньому можна виїхати з будь-якого снігу. Для цього у Continental TS 870 багато блоків та канавок, які зачіпляються за поверхню.

Але зараз клімат такий, що взимку сніг може лежати на дорогах тиждень чи два. Тому ми одразу відмовились від шипованих варіантів. А ось ця, WinterContact TS 870, має направлений малюнок протектора, тому сприяє добрій керованості та може вчасно загальмувати на мокрому та сухому асфальті. А високий профіль дозволить не хвилюватися за диски, якщо раптом потрапили у яму.

Вже кілька місяців підряд українці купують більше нових електричних кросоверів Volkswagen ID.4, ніж дуже популярних у нас Renault Duster та Toyota RAV4. Неймовірно, адже офіційних ID.4 не продають, їх в Україну в основному привозять з Китаю.

На ці електромобілі досить важко підібрати шини. Адже електричні автомобілі важкі та мають нестандартні розміри шин. Як і в “Тесли”, на цьому Volkswagen на передній і задній осі стоять шини різної ширини. Спереду вони вужчі – 235 мм, а ззаду ширші – 255 мм. Річ у тому, що більшість цих електро-фольксвагенів мають задній привід. Тому для задньої осі має бути краще зчеплення з дорогою.

Багато хто боїться, що на задньому приводі взимку буде заносити корму на кожному слизькому повороті. Але сучасні автомобілі, в тому числі ось цей ID.4, обладнані системою стабілізації руху, яка не дозволить виляти хвостом. Тим більше, якщо на цій машині встановлені якісні сучасні шини Continental.

Для Volkswagen ID.4 ми рекомендуємо шини Continental WinterContact TS 870 P. Вони створені для важчих моделей авто, кросоверів та електромобілів, але при цьому мають схожі характеристики з моделлю 870. Ще одна відмінність цієї шини – завдяки глибокій канавці в центрі протектора вони ефективно відводять воду, тому машина краще керується у відлигу, коли все навколо тане та пливе.

А ще нові шини на 1-2 кг легші, ніж моделі конкурентів. Це зменшує навантаження на підвіску, тобто покращується гальмування і керованість. Також зменшується і витрата пального.

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Зимові шини Continental традиційно пройшли випробування на різних полігонах бренду, в тому числі в Німеччині та Швеції. Цікаво, що водії-випробувачі компанії наїжджають понад 67 тисяч кілометрів, перш ніж будь-яке інноваційне рішення в шині стане серійним.

Для українців дуже важливо, щоб шина ходила довго. Ці дві моделі мають на 7% збільшений пробіг, порівняно з попередниками. Для полегшення визначення часу, коли шину пора міняти, на ній є індикатори зносу. Фахівці радять не використовувати шини, якщо на них залишилося менш як 4 мм протектора. А вітчизняні правила дорожнього руху забороняють використовувати шини при глибині протектора менш ніж 1,6 мм. Втім, з міркувань безпеки краще не зношувати шини до такого стану.