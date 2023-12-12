Компания Hyundai нашла решение, как избавиться от традиционных цепей противоскольжения.

Изобретение называется "цепь противоскольжения со сплавом памяти формы", и оно повторяет функциональность традиционных цепей противоскольжения одним нажатием кнопки. Как это работает?

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Недавно разработанный узел колеса и шины имеет встроенные радиальные канавки с равными интервалами. В эти каналы вставлены сплавы с памятью формы, что делает сборку похожей на пиццу.

Когда поступает электрический сигнал, модули из сплава с памятью формы выступают, подобно цепи противоскольжения. Элементы, выступающие из резины, образуют форму буквы "J" для улучшения сцепления на скользкой поверхности зимой. Когда он не используется, сплав с памятью формы находится внутри колеса в форме "L", которое не касается поверхности дороги.

Шина неизбежно будет изношена до точки, когда эти сплавы всегда будут контактировать с поверхностью дороги. Вот тогда и придется менять шину. Hyundai упоминает, что подала заявку на патент как в Южной Корее, так и в Соединенных Штатах. Между тем у него уже есть планы по дальнейшему развитию технологии. Если все пойдет по плану, Hyundai и Kia рассмотрят вопрос о запуске массового производства цепей противоскольжения с памятью формы.

Но остается один вопрос: сколько это будет стоить? А теперь, насколько дорогой будет сама шина, а также сколько будет стоить ее замена, учитывая, что сплав с памятью формы начинается возле центра колеса? Все это еще предстоит увидеть.