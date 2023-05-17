Уникальный автомобиль станет современной интерпретацией концепта 1974 года. Однако реальных планов по производству пока нет.

Пресс-секретарь Hyundai подтвердил Motor1.com, что сейчас не планируется запускать концепт N Vision 74 в коммерческое производство. Подобным образом, несмотря на то, что производится единственный Pony Coupe, это будет чисто концепт без планов производства.

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В июле 2022 года мы стали свидетелями открытия впечатляющего концепта Hyundai, отдавшего дань уважения Pony Coupe. К нашему удивлению, в начале этого месяца южнокорейская газета Money Today опубликовала статью, в которой предполагала, что появится рабочая версия. На самом деле, в отчете даже было указано, когда и где: 27 мая в Сеуле. Мы были осторожны, когда «новости» попали в заголовки, и, к сожалению, оказалось, что у нас была веская причина, потому что этого не происходит.

Местное издание Wikitree связалось с Hyundai, которая опровергла слухи, заявив, что не планирует выпускать N Vision 74 в производство. Автопроизводитель также отрицает намерения организовать мероприятие «День пони», во время которого, по слухам, дебютировала дорожная версия. Пресс-секретарь Дерек Джойс сказал Carscoops, что прошлогодний концепт останется одноразовым и представитель Hyundai также подтвердил это с нами.

Hyundai действительно намерена представить современную интерпретацию оригинального Pony Coupe 1974 года. Это не будет первый подержанный автомобиль, который возродится как дорожный Pony с 1970-х годов, первый серийный автомобиль Южной Кореи, получивший электропривод в апреле 2021 года. Через несколько месяцев, в рамках той же серии Heritage, Grandeur первого поколения получил электрическую перезагрузку. Подобно этим двум концептам, Pony Coupe 2023 года станет уникальной новинкой.