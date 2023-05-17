Унікальний автомобіль стане сучасною інтерпретацією концепту 1974 року. Проте реальних планів з виробництва наразі немає.

Прес-секретар Hyundai підтвердив Motor1.com, що на даний момент не планується запускати концепт N Vision 74 у комерційне виробництво. Подібним чином, незважаючи на те, що виготовляється єдиний Pony Coupe, це також буде суто концепт без планів виробництва.

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У липні 2022 року ми стали свідками відкриття вражаючого концепту Hyundai, який віддав данину поваги Pony Coupe. На наш подив, на початку цього місяця південнокорейська газета Money Today опублікувала статтю, в якій припускала, що з’явиться робоча версія. Насправді у звіті навіть було зазначено, коли і де: 27 травня в Сеулі. Ми були обережні, коли «новини» потрапили в заголовки, і, на жаль, виявилося, що у нас була вагома причина, тому що цього не відбувається.

Місцеве видання Wikitree зв’язалося з Hyundai , яка спростувала чутки, заявивши, що не планує випускати N Vision 74 у виробництво. Автовиробник також заперечив наміри організувати захід «День поні», під час якого, за чутками, дебютувала дорожня версія. Прес-секретар Дерек Джойс сказав Carscoops, що торішній концепт залишиться одноразовим, і представник Hyundai також підтвердив це з нами.

Hyundai справді має намір представити сучасну інтерпретацію оригінального Pony Coupe 1974 року. Це не буде перший старий автомобіль, який відродиться як дорожній Pony з 1970-х років, перший серійний автомобіль Південної Кореї, який отримав електропривод у квітні 2021 року. Через кілька місяців, у рамках тієї ж серії Heritage, Grandeur першого покоління отримав електричне перезавантаження. Подібно до цих двох концептів, Pony Coupe 2023 року стане унікальною новинкою.