Кількість викрадень корейських автомобілів у США трохи знизилась, але все одно залишається на високому рівні.

Майже три місяці тому Hyundai та Kia представили програмне забезпечення, яке було розроблено, щоб запобігти епідемії крадіжок їхніх транспортних засобів, спричиненій недоліком безпеки, який був виявлений у TikTok та інших соціальних мережах.

Але це все ще не розв'язало проблему, повідомляє Автоблог.

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Дані з семи міст США, зібрані Associated Press, показують, що кількість крадіжок Hyundai та Kia все ще зростає, попри зусилля компаній усунути проблему. Тож майже 8,3 мільйона автомобілів досі є відносно легкою мішенню для злодіїв.

Від Міннеаполіса, Клівленда та Сент-Луїса до Нью-Йорка, Сіетла, Атланти та Гранд-Рапідса, штат Мічиган, поліція повідомила про значне збільшення випадків крадіжок Hyundai та Kia протягом квітня. Восьме місто, Денвер, яке раніше найбільше постраждало від спалаху крадіжок, повідомило про зниження на 23% порівняно з рівнем 2022 року, але все ще зазнало великої кількості крадіжок.

Цього року поліція Міннеаполіса отримала 1899 заяв про викрадення автомобілів Kia та Hyundai, що майже у 18 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Hyundai та Kia заявили, що прискорюють розповсюдження програмного забезпечення, при цьому Hyundai стверджує, що щодня встановлює його на 6 000 автомобілів. Компанія заявляє, що використовує пряму пошту, телефонні дзвінки, цифрову рекламу та соціальні медіа, щоб звернутися до власників постраждалих автомобілів.

Іра Габріель, представник Hyundai, сказав, що компанія намагалася видалити з соціальних медіа відеоінструкції, які показують, як викрасти автомобілі. "Але, як тільки з'являються нові, - каже Габрієль, - з'являються нові хвилі крадіжок".

Органи безпеки кажуть, що розгортання програмного забезпечення компаній було занадто повільним. З 4,5 мільйонів автомобілів Kia, які мають бути виправлені, встановлено програмне забезпечення на 210 000 одиниць — майже 5%. Kia каже, що надіслала повідомлення приблизно 2,8 мільйона постраждалих власників і очікує повідомити їх усіх до кінця цього місяця.

Для Hyundai ця цифра становить близько 225 000 з 3,8 мільйона автомобілів — приблизно 6%. Hyundai заявив, що очікує зв’язатися з усіма постраждалими власниками транспортних засобів до 18 травня.

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Постраждалі автомобілі компаній, а це моделі з 2011 до початку 2022 модельного року, не були обладнані протиугінним іммобілайзером. Такий пристрій містить комп’ютерний чіп у ключі, який має бути розпізнаний іншим чіпом у рульовій колонці перед тим, як запустяться двигуни.

Хоча більшість автовиробників встановлюють такі чіпи роками, Hyundai і Kia відмовились від їх встановлення на багатьох моделях, що дозволяє злодіям використовувати прогалину в безпеці. У 2015 модельному році іммобілайзери були стандартними для 96% моделей інших виробників, але лише для 26% моделей Hyundai та Kia, повідомляє Інститут страхування дорожньої безпеки.