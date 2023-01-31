В американському місті Сент-Луїс за 2022 рік кількість викрадень автомобілів Kia і Hyundai збільшилася на 1450%. Поліція пов'язує це з вірусним відео в TikTok.

У США найбільші страхові компанії відмовляють у своїх послугах власникам автомобілів Hyundai та Kia. Причина – у різкому зростанні кількості викрадень. Про це повідомляє сайт CarBuzz.

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Великі страхові компанії відмовилися видавати нові поліси на більшість моделей Kia та Hyundai у Сент-Луїсі, штат Міссурі. Це пов'язано зі збільшенням кількості викрадень цих автомобілів через вірусні відео в TikTok, в яких докладно описано спосіб злому таких авто.

У Сент-Луїсі кількість викрадень автомобілів Kia та Hyundai збільшилася на 1450% за 2022 рік. Минулого року викрали 3958 машин цих брендів.

У роликах, які набрали величезну популярність у TikTok, показано як викрасти автомобіль Kia або Hyundai за допомогою викрутки та USB-кабелю для заряджання. Поліція докладно вивчає відео, але схоже, це не дуже допомагає.

Метод злому можна використовувати на деяких моделях автомобілів Kia та Hyundai тому, що виробники не встановлювали іммобілайзери двигунів та електричні протиугінні пристрої на свої моделі. Найімовірніше, виробнику доведеться відкликати моделі Veloster, Sportage та Soul.