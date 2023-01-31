В американском городе Сент-Луис за 2022 год количество угонов автомобилей Kia и Hyundai увеличилось на 1450%. Полиция связывает это с вирусным видео в TikTok.

В США крупнейшие страховые компании отказывают в своих услугах владельцам автомобилей Hyundai и Kia. Всему виной резкий рост количества угонов. Об этом сообщает сайт CarBuzz.

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Крупные страховые компании отказались выдавать новые полисы на большинство моделей Kia и Hyundai в Сент-Луисе, штат Миссури. Это связано с увеличением количества угонов этих автомобилей из-за вирусных видео в TikTok, в которых подробно описан способ взлома таких авто.

В Сент-Луисе количество угонов автомобилей Kia и Hyundai увеличилось на 1450% за 2022 год. В прошлом году угнали 3958 машин этих брендов.

В роликах, набравших огромную популярность у TikTok, показано как угнать автомобиль Kia или Hyundai с помощью отвертки и USB-кабеля для зарядки. Полиция подробно изучает видео, но, похоже, это не очень помогает.

Метод взлома можно использовать на некоторых моделях автомобилей Kia и Hyundai, потому что производители не устанавливали иммобилайзеры двигателей и электрические противоугонные устройства на свои модели. Скорее всего, производителю придется отзывать модели Veloster, Sportage и Soul.