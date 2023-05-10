Количество угонов корейских автомобилей в США немного снизилось, но все равно остается на высоком уровне.

Почти три месяца назад Hyundai и Kia представили программное обеспечение, которое было разработано, чтобы предотвратить эпидемию краж их транспортных средств, вызванную недостатком безопасности, обнаруженным в TikTok и других социальных сетях.

Но это все еще не разрешило проблему, сообщает Автоблог.

Напомним, воры изобрели способ угона всех автомобилей

Данные из семи городов США, собранные Associated Press, показывают, что количество краж Hyundai и Kia все еще растет, несмотря на усилия компаний устранить проблему. Поэтому почти 8,3 миллиона автомобилей до сих пор являются относительно легкой мишенью для воров.

От Миннеаполиса, Кливленда и Сент-Луиса до Нью-Йорка, Сиэтла, Атланты и Гранд-Рапидса, штат Мичиган, полиция сообщила о значительном увеличении случаев краж Hyundai и Kia в течение апреля. Восьмой город, Денвер, ранее наиболее пострадавший от вспышки краж, сообщил о снижении на 23% по сравнению с уровнем 2022 года, но все еще их количество велико.

В этом году полиция Миннеаполиса получила 1899 заявлений об угоне автомобилей Kia и Hyundai, что почти в 18 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Hyundai и Kia заявили, что ускоряют распространение программного обеспечения, при этом Hyundai утверждает, что ежедневно устанавливает его на 6000 автомобилей. Компания заявляет, что использует прямую почту, телефонные звонки, цифровую рекламу и социальные медиа для обращения к владельцам пострадавших автомобилей.

Ира Габриэль, представитель Hyundai, сказал, что компания пыталась удалить из социальных медиа видео-инструкции, показывающие, как угнать автомобили. "Но, как только появляются новые, – говорит Габриель, – появляются новые волны краж".

Органы безопасности говорят, что развертывание программного обеспечения компаний было слишком медленным. Из 4,5 миллиона автомобилей Kia, которые должны быть исправлены, установлено программное обеспечение на 210 000 единиц - почти 5%. Kia говорит, что послала сообщения примерно 2,8 миллионам пострадавших владельцев и ожидает сообщить их всем до конца этого месяца.

Для Hyundai эта цифра составляет около 225 000 из 3,8 миллиона автомобилей – примерно 6%. Hyundai заявил, что ожидает связаться со всеми пострадавшими владельцами транспортных средств до 18 мая.

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Пострадавшие автомобили компаний, а это модели с 2011 по начало 2022 модельного года, не были оборудованы противоугонным иммобилайзером. Такое устройство содержит компьютерный чип в ключе, который должен быть распознан другим чипом в рулевой колонке перед запуском двигателей.

Хотя большинство автопроизводителей устанавливают такие чипы годами, Hyundai и Kia отказались от их установки на многих моделях, что позволяет ворам использовать пробел в безопасности. В 2015 году модельном году иммобилайзеры были стандартными для 96% моделей других производителей, но только для 26% моделей Hyundai и Kia, сообщает Институт страхования дорожной безопасности.