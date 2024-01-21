Концепт Hyundai N Vision 74 нарешті побачив світ, але у вигляді іграшкової моделі. Радіокеровану машинку продають в Кореї, але скоро вона буде доступна і в інших регіонах.

Створений у масштабі 1:10 автомобіль наразі доступний лише в Південній Кореї, але незабаром він буде представлений на інших ринках. Вдома він коштує 498 000 вон, що становить близько 372 доларів за поточним курсом.

Офіційний вебсайт Hyundai Collection у Південній Кореї дозволяє замовити до 100 одиниць за одну покупку. Іграшковий Hyundai N Vision 74 RC має довжину 460 міліметрів, ширину 185 мм і висоту 125 мм. В комплект також входить контролер у вигляді пістолета з дросельною заслінкою та вбудованим кермом.

Наразі в мережі шириться інформація про можливий запуск серійного електромобіля з назвою Hyundai Pony Coupe, натхненного концептом N Vision 74.

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Що стосується концепту N Vision 74, був представлений з водневим двигуном, і наразі ширяться чутки, що Hyundai виготовляє N Vision 74, збираючи 70 дорожніх автомобілів і 30 гусеничних у Європі та Північній Америці.

Подейкують, що автомобіль видає понад 800 кінських сил завдяки водневій установці з подвійним двигуном. Наприкінці минулого року корейське інформаційне агентство ETNews повідомило, що виробництво планується розпочати у 2026 році.

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Ця інформація може не підтвердитись, адже раніше в компанії заявляли про те, що не мають планів поставити концепцію N Vision 74 у комерційне виробництво.