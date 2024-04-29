Цей автомобіль на радіоуправлінні має крихітний двигун V-8 і робочу трансмісію.

Крихітний 28-кубовий нітродвигун V-8 Toyan, встановили на платформу. Кузову ще немає, але це просто означає, що ми можемо спостерігати за роботою двигуна, коли цей радіокерований автомобіль може їздити самостійно.

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Дим, який ви бачите на цьому нещодавньому відео JohnnyQ90, походить не від шин. Ми не знаємо, чи було це навмисно, але глушник має дві вихлопні труби, що виходять за колеса. Сині хмари з’являються щоразу, коли стискують педаль газу, створюючи ілюзію підсмажених шин та гуркітливого V-8. Звісно, тон трохи зависокий, але все одно звучить чудово.

Ця машина на радіоуправлінні навіть має електричний стартер на пульті дистанційного керування, що корисно, враховуючи, що вона має проблеми з зупинкою. Корінь проблеми невідомий, хоча у коментаторів відео є багато теорій. Це відбувається лише під час бічних навантажень, і маючи задній привод, він не має жодних проблем з поворотами. Дехто припускав, що проблему нестачі палива можна вирішити шляхом підвищення тиску в паливному баку, що є звичайною практикою для автомобілів RC з одноциліндровими нітродвигунами.

Інші вважають, що він глохне через зчеплення. Так, цей маленький автомобіль V-8 також має своє зчеплення. На початку відео він замикається надто швидко, і в результаті автомобіль глухне. Якщо оберти двигуна падають занадто низько під час різких поворотів, може не вистачати крутного моменту, що призведе до зупинки. Коментатори припускають, що проблема може бути в цьому, оскільки він негайно перезапускається після вимкнення.

У будь-якому випадку, цей маленький монстр V-8 виглядає як тисяча засіб для чистого задоволення. Ми не можемо дочекатися, щоб побачити закінчений автомобіль з кузовом, що кружляє навколо паркувальних місць. З його переднім розташуванням двигуна, заднім приводом, який кузов має отримати це шасі V-8?