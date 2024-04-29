В Украине могут остановиться международные автомобильные перевозки: водителей фур прямо на трассе снимают с рейсов и отправляют в армию сотрудники ТЦК.

Несколько таких случаев закончились тем, что загруженные фуры останавливались прямо при въезде в Украину из-за границы под предлогом проверки полицией документов на транспортные средства и груз. После формальной процедуры приобщались работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки “для беседы”. Об этом говорится на официальной странице АсМАП Украины.

Разговоры заканчивались тем, что водителей принудительно отвозили прямо на медкомиссию, оставляя на обочине дорог загруженные фуры. Брошенная техника оставалась на трассе без охраны и оповещения компаний, что их водителей уже мобилизовали в армию.

Украинская Ассоциация международных перевозчиков сообщила, что такие случаи незаконного задержания водителей грузовых автомобилей и их лишения свободы с последующим мобилизационным призывом в ряды армии не единичны. Уже имели место остановка фур на посту "Нижние Ворота" Закарпатской области.

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В частности, сообщает на своей странице АсМАП, 24 апреля утром незаконно задержали водителей нескольких грузовиков, которые осуществляли транзитную перевозку товаров из Европы в Украину, принудительно доставили в помещение соответствующего отдела РТЦК. Там их быстро провели через медкомиссию, мобилизовали и направили для прохождения службы в воинские части.

При этом транспортные средства, личные вещи водителей, груз оставались на трассе без надлежащей охраны и не в установленном месте для длительной стоянки.

Одним из первых к такому изъятию водителя из рейса прибегли 24.04.2024 г. работники Первого отдела Мукачевского РТЦК. Вблизи поста "Нижние Ворота" они незаконно задержали и лишили свободы водителя ООО "Шаль" Андрея Вадимовича Лисовского, 18.05.1983 года рождения.

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Вопреки воле перевозчика его не только сняли с рейса, оставив на трассе грузовую фуру с грузом и личными вещами без надлежащей охраны, но в тот же день мобилизовали и направили для прохождения службы в одной из воинских частей Черниговской области. Сейчас его местонахождение не установлено.

Об этом АсМАП уже сообщили руководители транспортных компаний "Шаль" (Киевская обл.) Виталий Шаль, "Транспеле" (г. Киев) Сергей Нечай, "КТС" (г. Ровно) Виталий Савчук (см. видео внизу).

По поводу произвола на трассах сотрудников ТЦК руководитель АсМАП Украины Леонид Костюченко уже обратился с письмом к Премьер-министру Украины Шмыгалю Д.А. и начальнику Закарпатской областной военной государственной администрации Никите В.Ф. Также приглашены сесть за стол переговоров руководители соответствующих служб Минобороны и Нацполиции. Как будут в дальнейшем развиваться такие события, что решится – редакция Авто24 сообщит дополнительно.