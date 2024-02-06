Работники ТЦК проверяют военнообязанных мужчин, в том числе водителей грузовиков, и вручают им повестки.

Правоохранительные органы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки начали разворачивать мобильные посты перед пунктами пропуска через государственную границу Украины. Это стало известно из заявления ЕВА – Европейской бизнес-ассоциации.

Сотрудники этих ведомств осуществляют проверки документов у водителей грузовых транспортных средств, которые осуществляют перевозки через госграницу, а также выдачу повесток с приказом явиться в ТЦК и СП для уточнения учетных данных.

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О наличии представителей на границе перевозчики также сообщают в различных соцсетях в профильных группах. Особенно тщательно проверяют тех, кто выезжает за границу впервые с начала войны или по документам, которые сделаны во время полномасштабного вторжения.

Кроме того, пограничники расширили полосу до 5 км от государственной границы, в которой проводятся дополнительные проверки статуса мобилизованных.

Такая деятельность силовых структур приводит к образованию дополнительных очередей на государственной границе, паники среди работников компании, осуществляющих международные перевозки, утверждают в Ассоциации.

Указанная ситуация на границах приводит к тому, что усложнилась логистика (и так в непростое время), с другой стороны, у работников возникает немало вопросов и даже паника, уверены в ЕВА. Потому что единственный эффект, который можно этим достичь – потеря доверия от международных заказчиков, расторжение контрактов, потеря заказов, увольнение работников, остановка производственной деятельности компаний в целом, а также уменьшение поступлений в государственный бюджет в части уплаты налогов и таможенных платежей.

Кроме того, по информации компаний-членов Ассоциации ЕВА, сейчас забронировать критически важных специалистов или экспертов в компании особенно сложно. При этом экономический сектор государства должен работать на полную для обеспечения потребностей государства и армии. Поэтому с целью формирования баланса для надлежащего функционирования экономики в стране, важно дополнительно предусмотреть бронирование работников, которые не относятся к критически важным предприятиям, но активно работают и платят налоги в бюджет Украины.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обращается с призывом не принимать законопроект №10449 о мобилизации в действующей редакции без соответствующих доработок. Кроме того, продумать возможность дополнительного инструмента бронирования работников и все же обратить внимание на ситуацию, сложившейся перед пунктами пропуска через государственную границу Украины.

Напомним, могут ли представители ТЦК останавливать автомобили на дороге для вручения повесток.