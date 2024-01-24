Полиция вместе с ТЦК часто останавливают авто для вручения повесток. Насколько это законно, рассказал юрист.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец объяснил, что именно входит в полномочия работников ТЦК, и когда они злоупотребляют ими.

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Он отметил, что у представителей полиции есть право останавливать автомобили. При этом никаких полномочий останавливать транспортное средство работники ТЦК не имеют.

Ростислав Кравец рассказал, что среди тех, кто имеет полномочия для остановки авто: полиция, СБУ, нацгвардия, пограничники, таможенники, и военные ВСУ. Представители ТЦК не имеют права останавливать автомобили и тем более требовать у граждан документы на проверку.

Если автомобиль все же остановили или заблокировали и требуют взять повестку, юрист рекомендует придерживаться таких инструкций:

спросить удостоверение;

не выходить из машины и не давать никаких документов;

снимать на видео все, что происходит на дороге;

вызвать полицию

По словам юриста если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей и вручается лицу под подпись.