Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов будет содержать, в том числе и данные об удостоверении водителя.

Верховная Рада уже приняла закон о создании единого электронного реестра военнообязанных (№10062). Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

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Согласно уже принятому закону сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством будут переданы ТЦК. Такая норма содержится в законе, который был одобрен большинством украинских депутатов 16 января 2024 года.

Кроме этих данных в реестр попадет почти вся возможная информация о лице, включая сведения о семейном положении, владение иностранными языками, номера средств связи и адреса электронной почты.

Держателем реестра является Министерство обороны Украины. Органами администрирования реестра являются, в том числе, территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Документ еще должен подписать Президент, и после этого он должен быть официально опубликован. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.