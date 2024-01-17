Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів міститиме, у тому числі інформацію про посвідчення водія.

Верховна Рада вже ухвалила закон про створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних (№10062). Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

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Відповідно до вже прийнятого закону, відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом будуть передані ТЦК. Така норма міститься в законі, який був схвалений більшістю українських депутатів 16 січня 2024 року.

Окрім цих даних, до реєстру потрапить майже уся можлива інформація стосовно особи, включаючи відомості про сімейний стан, володіння іноземними мовами, номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

Держателем реєстру є Міністерство оборони України. Органами адміністрування реєстру є, у тому числі, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Документ ще має підписати Президент, і після цього він має бути офіційно опублікований. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.