Проект закону пропонує обмежувати громадян призовного віку у праві керувати транспортними засобами, проводити операції з майном (у тому числі рухомим), розпоряджатися коштами та цінностями.

Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (реєстр. № 10378).

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Документ передбачає наступні обмеження для громадян, які не з'явились в ТЦК: