Проект закону пропонує обмежувати громадян призовного віку у праві керувати транспортними засобами, проводити операції з майном (у тому числі рухомим), розпоряджатися коштами та цінностями.
Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (реєстр. № 10378).
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Документ передбачає наступні обмеження для громадян, які не з'явились в ТЦК:
- заборони виїзду за кордон;
- заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;
- обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;
- обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;
- відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;
- призупинення отримання пільг та послуг від держави.