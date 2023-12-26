Проект закона предлагает ограничивать граждан призывного возраста в праве управлять транспортными средствами, проводить операции с имуществом (в том числе движимым), распоряжаться средствами и ценностями.

Кабинетом Министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (рег. № 10378).

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Документ предусматривает следующие ограничения для граждан, которые не появились в ТЦК:

  • запрета выезда за границу;
  • запреты на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
  • ограничения на право управления собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения;
  • ограничения права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;
  • отказа в заключении кредитного договора, договора займа;
  • приостановление получения льгот и услуг от государства.