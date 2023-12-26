Проект закона предлагает ограничивать граждан призывного возраста в праве управлять транспортными средствами, проводить операции с имуществом (в том числе движимым), распоряжаться средствами и ценностями.

Кабинетом Министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (рег. № 10378).

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Документ предусматривает следующие ограничения для граждан, которые не появились в ТЦК: