Народные избранники предлагают увеличить штрафы за нарушение правил стоянки крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Депутаты уже зарегистрировали законопроект №10335, которым предлагается увеличить штрафы за нарушение правил парковки. Речь идет только о грузовых транспортных средствах.

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Законопроектом предлагается установить штраф за нарушение правил стоянки крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами в размере четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 грн).

Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил стоянки крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами наделяются должностные лица органов Национальной полиции, а по рассмотрению дел и вынесению постановлений – суды.

По мнению авторов законопроекта это будет способствовать уменьшению количества административных правонарушений, касающихся нарушений правил стоянки крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами.

Сейчас, соответствии с частью 1 статьи 122 КУоАП, за нарушение правил стоянки предусмотрен штраф 340 грн.