Акциз будет увеличен с €52 до €169. Такие изменения инициировал Данило Гетманцев, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В Верховной Раде с прошлой недели обсуждается вопрос увеличения акциза на сжиженный газ, сообщил источник "Нефтерынка" в парламенте. По его словам, народные избранники предлагают увеличить ставку акциза более чем в три раза – с текущих €52/1000 л до €169/1000 л.

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На заседании налогового комитета ВР нардеп Даниил Гетманцев, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассказал об увеличении ставки на LPG. "Для меня вопрос поднятия акциза на газ решен", сказал он. По его мнению предложенная ставка в €169/1000 л маловата, вероятно будет пересмотрена в будущем в сторону увеличения.

На вопрос обеспечения военных баллонным газом - дешевым и доступным с точки зрения маскировки (не имеет дыма) он заявил, что не видит в этом проблемы: «можно поставить бензиновую водку», — считает нардеп.

Ему апеллировал представитель Минфина, который сказал, что Правительство рассматривает сжиженный газ как альтернативный вид горючего и при необходимости гармонизировать ставки к европейским, соответственно директивам ЕС ставка на сжиженный газ должна быть €68/1000 л, а на бензины €359/1000 л.

Напомним, это вторая в этом году попытка увеличить акциз на сжиженный газ. Перед увеличением налогов на горючее на довоенные ставки с 1 июля 2023 г. лоббисты НАУ распространяли в СМИ и соцсетях месседжи о «необходимости поднятия ставок на газ», а в парламенте был зарегистрирован законопроект №9348, которым предлагалось поднять акциз до €129,5 на 1000 л.