Инициатива находится в стадии законопроекта. Если его примут таксисты, курьеры и другие предприниматели, работающие на себя, будут платить еще 6% налога.

Нардепы зарегистрировали законопроект под номером 10166 о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от отдельных видов деятельности. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Речь идет о новом налоге для более 500 тысяч самозанятых лиц (курьеров, таксистов, мастеров маникюра, парикмахеров – всего 20 видов деятельности) и определении юридической плоскости для деятельности онлайн-платформ.

Законом будет создано регулирование деятельности онлайн-платформ. Ведь у одних только Uber, Bolt, Uklon, Glovo – более 300 тыс. самозанятых водителей и курьеров, для которых будет применен новый налог.

Принятие законопроекта даст дополнительные поступления в бюджет за счет более 500 тысяч самозанятых лиц. Также закон создаст новые условия деятельности "операторов цифровых платформ".

В качестве преимуществ для граждан депутаты называют упрощение и автоматизацию учета, налог 6% (для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, представлять отчетность).

«Конечно, это по желанию. Кто захочет - остается на привычной для себя действующей системе», — уверяет Ярослав Железняк. «Именно благодаря платформам, которые будут предоставлять налоговой данные о доходах таких самозанятых лиц, будет решена одна из самых болезненных проблем — учет наличных поступлений. Это детенизация экономики и существенный шаг вперед в диджитализации налогов», — считает народный избранник.