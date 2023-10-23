Ініціатива перебуває на стадії законопроекту. Якщо його приймуть, то таксисти, кур’єри та інші підприємці, які працюють самі на себе, будуть платити 6% податку.

Нардепи зареєстрували законопроект під номером 10166 щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Йдеться про новий податок для понад 500 тисяч самозайнятих осіб (кур'єрів, таксистів, майстрів манікюру, перукарів – всього 20 видів діяльності) та визначення юридичної площини для діяльності онлайн-платформ.

Законом буде створено регулювання діяльності онлайн-платформ. Адже в одних тільки Uber, Bolt, Uklon, Glovo - понад 300 тис. самозайнятих водіїв та кур'єрів, для яких буде застосовано новий податок.

Прийняття законопроекту дасть додаткові надходження в бюджет за рахунок понад 500 тисяч самозайнятих осіб. Також закон створить нові умови діяльності "операторів цифрових платформ".

У якості переваг для громадян депутати називають спрощення та автоматизація обліку, податок 6% (для цієї категорії самозайнятих не потрібно реєструвати ФОП, наймати бухгалтерів, подавати звітність).

«Звичайно це за бажанням. Хто захоче - залишається на звичній для себе системі, яка діє зараз», — запевняє Ярослав Железняк. «Саме завдяки платформам, які надаватимуть податковій дані про доходи таких самозайнятих осіб, буде вирішено одну з найболючіших проблем — облік готівкових надходжень. Це детінізація економіки та суттєвий крок вперед у диджиталізації податків», — вважає народний обранець.