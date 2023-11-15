Акциз буде збільшено з €52 до €169. Такі зміни ініціював Данило Гетманцев, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

В Верховній Раді з минулого тижня обговорюється питання збільшення акцизу на скраплений газ, повідомило джерело НафтоРинку в парламенті. За його словами цього народні обранці пропонують збільшити ставку акцизу більш ніж утричі – з поточних €52/1000 л до €169/1000 л.

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На засіданні податкового комітету ВР нардеп Данило Гетманцев, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, розповів про збільшення ставки на LPG. «Для мене питання підняття акцизу на газ вирішено», сказав він. На його думку запропонована ставка в €169/1000 л є замалою, яку ймовірно буде переглянуто в майбутньому.

На питання щодо забезпечення військових балонним газом - дешевим та доступним з точки зору маскування (не має диму) він заявив, що не бачить в цьому проблеми: «можна поставити бензинову горілку», - вважає нардеп.

Йому апелював представник Мінфіну, який сказав, що Уряд розглядає скраплений газ, як альтернативний вид пального, і за потреби гармонізувати ставки до європейських, відповідно директивам ЄС ставка на скраплений газ має бути €68/1000 л, а на бензини €359/1000 л.

Нагадаємо, це друга цього року спроба збільшити акциз на скраплений газ. Перед збільшенням податків на пальне на довоєнні ставки з 1 липня 2023 р. лобісти НАУ розповсюджували у ЗМІ та соцмережах меседжі про «необхідність підняття ставок на газ», а в парламенті було зареєстровано законопроект №9348, яким пропонувалось підняти акциз до €129,5 на 1000 л.